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محافظات

صيف وشتا.. الإسكندرية فسحة المصريين طول السنة.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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نهى هجرس - حياة عبد العزيز- عدسة: ندى حمدى
تعد الإسكندرية أحد أهم المعالم السياحية فى مصر، ويحرص العديد من الأشخاص على زيارتها والتمتع بطقسها الجميل فى فصل الصيف، ولكن الكثير منهم يحرصون على زيارتها فى فصل الشتاء والتمتع بالأمطار الغزيرة وأمواج البحر، والتمتع بشواطئها، ولا يقتصر زوار الإسكندرية على المصريين  فقط فالسائحين الأجانب يملئون شواطئها.

كما حرص موقع "صدى البلد" الإخباري على توجيه الكاميرات إلى محافظة الإسكندرية لاستطلاع آراء بعض الأشخاص فى الشوارع حول أهم معالم الإسكندرية، وحفظها على التميز دائمًا عن باقى محافظات مصر المحروسة، "ليه الإسكندرية"، وكانت الإجابات تظهر أجمل مشاعر وحب الناس للإسكندرية، فالبعض يبدأ بحبه للقلعة التى تعد من أهم معالم الإسكندرية، والبعض الآخر يبدأ بمكتبة الإسكندرية وجمال تصميمها وأهمية ما تحتوي عليه.

عبرت إسراء نصر، عن حبها للإسكندرية بأنها يوجد بها روح حلوة عن باقى محافظات مصر، كما وصفت الإسكندرية بأنها بلد الفن، وأن أفضل الأوقات التى يمكن أن نرى بها جمال الإسكندرية هى الشتاء، وحرصت على إظهار أفضل الأماكن فى الإسكندرية مثل محطة الرمل، وبحرى، وأن كل مكان بالإسكندرية معلم سياحى. 

كما عبرت الطفلة هنا مختار، عن حبها للقلعة والمنتزة ، عن تواجدها بالإسكندرية بأنها تحب رؤية تاريخ بلادها، ومشاهدة الأماكن الجذابة وأنها تفضل الذهاب للإسكندرية فى الصيف لتمتعها بالبحر.

وعبر الطفل حسن مختار، عن حبه للإسكندرية وذهابة لحديقة المنتزة، والأستمتاع بمكتبة الإسكندرية.

وعبر ياسر، عن جمال الإسكندرية وتميزها بالشواطئ ، وزيارة مكتبة الإسكندرية، وتمتع الناس بطقسها فى الشتاء والصيف، وأن جميع الأشخاص من حول العالم يفضلون زيارة الإسكندرية وطقسها المميز.

الإسكندرية مميزة بالتروماي، وسوق السمك، والصيادين، ومميزة بشكل خاص للعديد منهم، فلكل شخص ذكرى بمكان ما تظل خالدة بوجود الإسكندريه ومعالمها.

وإليكم أبرز معالم الإسكندرية، وآراء سكانها وزوارها من خلال الفيديو...

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