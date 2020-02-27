تسجيل هيئة المواصفات والجودة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية ببرنامج "سابر" السعودي

أعلن المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تسجيل الهيئة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج "سابر" السعودي بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كأول جهة مصرية تحصل على هذا التسجيل وذلك بـ 12 لائحة معتمدة تضمنت قطاعات الدهانات والورنيشات والمنظفات والأجهزة العاملة بالغاز وقطع غيار السيارات والمصاعد الكهربائية وأدوات ترشيد استهلاك المياه بالإضافة الى قطاعات المعادن وسبائكها للمباني والإنشاءات ومواد عزل وتكسية المباني والروابط الهيدروليكية والطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية، الى جانب قطاعات المقطورات ونصف المقطورات والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.





وقال "عفيفي" في بيان، اليوم الخميس، إن هذه الموافقة تأتي في إطار التعاون المتواصل بين هيئة المواصفات والجودة المصرية ونظيرتها السعودية حيث ستسهم في تسهيل عملية انتقال السلع والمنتجات إلى السوق السعودى وهو ما سينعكس إيجابًا على زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والمملكة، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعو الشركات المنتجة والمصدرين والمستوردين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتقدم اليها للحصول على شهادات مطابقة المنتجات، طبقًا لمتطلبات اللوائح والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من برنامج "سابر" بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.





وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية لبرنامج "سابر" تتيح كافة المعلومات عن البرنامج وبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دوليًا لديها ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالنطاق الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المنصة تتيح أيضًا بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج حاليًا، موضحًا بها أرقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.



