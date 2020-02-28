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أخبار العالم

كندا تصدر إشعارات صحية متعلقة بالسفر إلى 7 دول انتشر بها فيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
حدثت وكالة الصحة العامة الكندية قائمة الإشعارات الصحية المتعلقة بالسفر إلى 7 دول للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن الحكومة الكندية أوصت مواطنيها بتجنب "السفر غير الضروري" إلى الصين لتكون بذلك الدولة الوحيدة الموضوعة في مستوى التحذير الثالث، فيما وضعت السلطات الكندية، إيران وشمال إيطاليا وكوريا الجنوبية في مستوى التحذير الثاني حيث نصحت رعاياها "باتخاذ احتياطات خاصة" عند السفر لتلك الدول بعد أن تم تسجيل المئات من حالات الإصابة المؤكدة بها.

ووضعت كندا كلا من هونج كونج واليابان وسنغافورة على مستوى التحذير الأول الذي يوصي مواطنيها "باتخاذ الاحتياطات المعتادة" عند السفر للبلدان الثلاث. 

وأكدت أن الهدف من هذه الاشعارات الصحية هو تنبيه المسافرين الكنديين بالمخاطر الصحية المصاحبة لسفرهم لبلدان معينة، مطالبة المواطنين بمتابعة صحتهم أثناء السفر وبعد عودتهم لإخطار السلطات الصحية المحلية فور ظهور أي أعراض إصابة بالفيروس. 

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