إحالة أوراق المتهمين بذبح زوجين بالفيوم إلى فضيلة المفتي.. فيديو

قضت محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم (دائرة الارهاب) برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم (دائرة الارهاب) ، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل ومحمد ثروت ، وأمانة سر محمد البرعي، وسكرتارية صالح كيلانى وشعبان العجمي بإحالة أوراق المتهمين الاربعة في قضية ذبح زوجين داخل شقتهما بمدينة الفيوم الى فضيلة المفتى وتحديد جلسة الاسبوع الأخير من شهر ابريل للنطق بالحكم.









تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد حافظ الحنبولي نائب مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، بالعثور على جثة "فرحات أحمد يوسف" 76 سنة، على المعاش، وزوجته "نور الهدى .ع" 67 سنة، ربة منزل، مذبوحين داخل شقتهما في مساكن حي جنوب بمدينة الفيوم.





وتبين من التحريات التي يقودها الرائد محمد دعبس رئيس مباحث قسم الفيوم ثان أن الزوجين يقيمان بمفردهما بشقة مملوكة لهما بمساكن حي جنوب، وأنهما لم يتمكنا من الإنجاب.





وأوضحت التحريات أن الزوجة تجمع مبالغ مالية كبيرة شهريا بنظام "الجمعية" .





كما بينت أن وراء واقعة ذبح الزوجين 4 متهمين يقيمون في المنطقة نفسها، وأنهم طرقوا باب شقة المجني عليهم، وعندما فتحت لهم الزوجة، اقتحموها وأحضر أحدهم سكينا من داخل المطبخ، ذبح بها الاثنان الآخران الزوجين، وسرقوا مبالغ مالية كانت في البيت، ثم أغلقوا باب الشقة وفروا هاربين.





تم القبض على المتهمين الاربعة وأحيلوا الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.