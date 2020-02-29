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حوادث

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

السبت 29/فبراير/2020 - 08:08 ص
ممارسة الدعارة
ممارسة الدعارة
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اسلام مقلد
قررت نيابة مدينة نصر، حبس شبكة دعارة صينية، ومالك نادٍ صحي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء مركز غير مرخص، وممارسة أعمال منافية للآداب داخل النادي الصحي، مقابل 300 جنيه فى الساعة، تحت ستار عمل جلسة مساج والإقامة داخل البلاد بطريقة غير مشروعة.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وهى الزيوت والأدوات مجهولة المصدر، مع طلب تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

واستمعت نيابة أول مدينة نصر، لأقوال 2من راغبى المتعة الحرام المقبوض عليهم داخل النادٍى الصحى، الذى تديره ٣ فتيات صينيات بمدينة نصر، واللذين أدليا باعترافات تفصيلية، حيث أكدا أنهما تعرفا على النادى الصحى من خلال شبكة الإنترنت، وحجزا موعدا لممارسة الرذيلة تحت ستار عمل جلسة مساج.

وأضاف المتهمان أنهما دفعا ٣٠٠ جنيه في الساعة، نظير ممارسة الرذيلة في النادي الصحي، ولم يكن لديهما علم بأن هذا النادى غير مرخص، وهذه المرة هى الأولى لهما هناك.

البداية كانت بتقنين الإجراءات القانونية والتحريات التى أعدها العميد أحمد طاهر، مدير النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، والتي من خلالها تم ضبط شبكة دعارة صينية، للمرة الثانية، تتكون من ٣ فتيات صينيات، لممارستهن أعمال الرذيلة داخل ناد صحى بمنطقة مكرم عبيد بمدينة نصر، مقابل ٣٠٠ جنيه في الساعة، تحت ستار عمل جلسة مساج، والإقامة داخل البلاد بطريقة غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك المركز «أحمد»، في العقد الرابع من عمره، لإنشائه المركز دون ترخيص، والترويج والإعلان عن أعمال الجنس والدعارة بمقابل مادى عبر شبكات الإنترنت، واستخدام زيوت وأدوات مجهولة المصدر، وأيضا ضبط ٢ من راغبى المتعة المحرمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق التى اصدرت قرارها السابق.

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