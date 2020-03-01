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رياضة

خبير لوائح يكشف عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا

الأحد 01/مارس/2020 - 09:13 م
كهربا
كهربا
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يسرى غازى
علق محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، على جواز إنهاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد محمود عبدالمنعم "كهربا" دون أي تبعات أو مسئولية على القلعة الحمراء.

قال محمد بيومى، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "قانونًا يجوز إنهاء عقد لاعب كرة القدم إذا كان هناك سبب عادل أو سبب رياضي عادل؛ بمعنى أن الأهلي يستطيع إنهاء عقد كهربا دون أي تبعات على القلعة الحمراء".

كان مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، كشف عن حقيقة رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادى الأهلي، عن القلعة الحمراء خلال صيف العام الجاري وقال البلدوزر، عبر تصريحات تليفزيونية، إن "كهربا مش هيكمل مع النادي الأهلي لأن السويسرى رينيه فايلر مش عايزه فى صفوف الفريق الأحمر فى الموسم القادم".

وأضاف "كهربا عنده مشكلة مع السويسرى رينيه فايلر، والأخير مش عايزه يكمل معاه لأنه حاسس أن كهربا السبب وراء أحداث مباراة السوبر المصري أمام النادى الزمالك".

ولفت إلى أن مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب يرغب فى الصبر على كهربا، إلا أن السويسرى فايلر لا يرغب فى الإبقاء عليه داخل صفوف المارد الأحمر.

وشدد على أن فايلر لا يرغب فى تواجد الثنائى كهربا وصالح جمعة فى صفوف الشياطين الحمر فى ظل عدم التزام الثنائى، وقيام الأخير بالسهر وعدم الانضباط والالتزام مع الفريق الأحمر.

يذكر أن النادي الأهلي تعرض إلى خسارة السوبر المصري عقب تلقى الهزيمة أمام غريمه التقليدى النادى الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 فى اللقاء الذى أقيم بالإمارات.
خبير لوائح يكشف عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا
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