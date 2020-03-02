AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيكيه ينفعل على فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو ويتهمه بالجنون.. تفاصيل

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:32 ص
جيرارد بيكيه وجونيور
جيرارد بيكيه وجونيور
Advertisements
محمد رشاد
غضب جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة لكرة القدم، من فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، أثناء مباراة الكلاسيكو مساء الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

سقط البرازيلي فينيسيوس في المنطقة بحثًا عن ركلة جزاء، ولم يأخذ بيكيه الأمر بلطف.

تظهر كاميرا "موفي ستار" بيكيه وهو يواجه فينيسيوس قائلًا له: "هل أنت مجنون، أم ما هو الخطأ معك؟".

استمر انفعال بيكيه موجهًا حديثه لفينيسيوس: "هل أنت مجنون؟ أنا لم أتطرق إليك، لم أكن أتطرق إليك".

وتعرض برشلونة للهزيمة من ريال مدريد بهدفين دون رد، في منافسات الجولة 26 لليجا.

وسجل للنادي الملكي كل من فينيسيوس جونيور وماريانو دياز.
بيكيه ينفعل على فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو ويتهمه بالجنون.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي

ريال مدريد ضد مان سيتي.. إيسكو يسجل الهدف الأول للملكي بعد خطأ فادح من الضيوف.. فيديو

كيكي سيتين يحشد أسلحته لـ الكلاسيكو

قائمة ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني

صراع الصدارة .. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

صراع الصدارة يشعل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. الليلة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يوضح حدود ملكية أثيوبيا فى سد النهضة| فيديو

مدرب تونسي: نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريق مصري ومغربي بشروط

بسبب كورونا.. قرار عاجل من تويتر

بقرأ الجرائد.. عادل إمام يكشف تطورات حالته الصحية | شاهد

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي ومحمود علاء.. فيديو

يجب حذفه فورا.. تعرف على أخطر تطبيق على الإطلاق

AdvertisementS

خبير لوائح يكشف عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا

مرتضى منصور يتحدث عن تركي ال شيخ ويتمنى فوز الزمالك على الأهلي 10-0.. فيديو

أخبار الأهلي.. موسيماني يستخدم سلاح الجماهير للثأر.. وإهدار مال عام في صفقة نجم الفريق

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي ومحمود علاء.. فيديو

أخبار الزمالك.. حقيقة رحيل ساسي ومحمود علاء.. وبشرى سارة قبل مواجهة الترجي

بعد توقف النشاط الرياضي في المغرب.. تعرف على مصير مباراة العودة بين المصري ونهضة بركان

أخبار الرياضة.. عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا.. الزمالك يرد على إضراب لاعبيه

مفاجأة.. ميسي قد لا يشارك في مباراة برشلونة وريال مدريد

مدرب تونسي: نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريق مصري ومغربي بشروط

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل بكائه في عزاء مبارك وزفاف نجلة مدحت شلبي ..فيديو

بعد أول هزيمة لـ ليفربول.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 28

مجدي عبدالغني : تعاقد الأهلي مع محمود وحيد إهدار للمال العام .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مرسيدس AMG G63 بعد التعديل .. صور

شاهد.. خفافيش بأعداد هائلة تحلق فوق مستشفى وتثير الذعر في السعودية

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور