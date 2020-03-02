بيكيه ينفعل على فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو ويتهمه بالجنون.. تفاصيل

غضب جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة لكرة القدم، من فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، أثناء مباراة الكلاسيكو مساء الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.





سقط البرازيلي فينيسيوس في المنطقة بحثًا عن ركلة جزاء، ولم يأخذ بيكيه الأمر بلطف.





تظهر كاميرا "موفي ستار" بيكيه وهو يواجه فينيسيوس قائلًا له: "هل أنت مجنون، أم ما هو الخطأ معك؟".



