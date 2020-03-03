AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت إثم شرعي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:00 ص
الإفتاء: ترويج الشائعات
الإفتاء: ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت إثم شرعي
Advertisements
محمود ضاحي

 قالت دار الإفتاء، إن ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، إثم شرعي ومرض اجتماعي، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة.



وطالبت دار الإفتاء عبر صفحتها على الفيسبوك: أن يبادر كل إنسان بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تَحملها
الإنسان على عاتقه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «.. إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ»
رواه البخاري.



وأوضحت الدار أن الإسلام
حرَّم نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛
مستشهدة بقول الله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي
الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» [النور: 19].



 وأضاف الإفتاء أن هذا الوعيد
الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على
نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين
وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.



 وتابعت: تضافرت النصوص
الشرعية من الكتاب والسنة على حرمة المشاركة فيما يعرف في العصر الحديث بـ"ترويج
الإشاعة" التي تعني نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير
أن يتثبت المرء من صحتها، ومن غير رجوع إلى أولي الأمر والعلم والخبراء بالأمور قبل
نشرها وإذاعتها حتى وإن تثبت من صحتها، مما يثير الفتن والقلاقل بين الناس، ووصف تعالى
ما يسمى الآن بترويج الإشاعات بالإرجاف، وهو ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع والخوف
في المجتمع، فقال تعالى: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ
فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا»
[الأحزاب: 60-61].


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد العال البنداري يكتب: حرب الشائعات ودفاعات القوة الناعمة

احذر التحرش ولو بالعين.. 11 عقوبة للمتحرش في الدنيا أشد من عذاب الزنا

حكم ترويج الشائعات في الإسلام | داعية إسلامي يكشف العواقب

وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي شائعة تثير الجدل.. والإفتاء توضح عقاب ترويجها

من علامات يوم القيامة.. آفة منتشرة بين الناس حذر منها الرسول

ترشيحاتنا

عرض لا يفوتك.. اشترى Iphone 7 Plus جديد بـ3000 جنيه

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4-3-2020

ذعر في السعودية بعد ظهور أسراب من الخفافيش.. فيديو

ضعي الجنزبيل على وجهك وشاهدي النتيجة

كواليس خناقته مع حسام حسن.. أحمد الكاس: لا أمانع العمل في الزمالك بشرط

احذر تناولهم.. 28 منتجا طبيا غير مرخص من وزارة الصحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية .. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير

ترتيب الدول الأكثر مبيعات السيارات بالشرق الأوسط .. تعرف على مركز مصر

العناية الإلهية تنقذ الحكم الدولي من حادث مروع..شاهد