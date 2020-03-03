خبر صادم للمصريين بشأن أسعار البنزين .. شركة روسية تكشف مصيره الفترة المقبلة



اسعار النفط عالميا





وواصل النفط مكاسبه بفضل توقعات بتبني بنوك مركزية على الأرجح إجراءات تحفيز مالي لمواجهة أثر تفشي فيروس كورونا والتفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج أوبك هذا الأسبوع، وزاد خام برنت 1.3 دولارًا للبرميل أو 2.5% إلى 53.20 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولارًا للبرميل ما يعادل 2.9% إلى 48.12 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخامين أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة.



تأثر أسعار النفط بسبب فيروس كورونا









اسعار النفط برنت





اسعار النفط برنت للبرميل للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14%، ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًا، وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48%، ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًا. ارتفعتللبرميل للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14%، ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًا، وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48%، ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًا.









اسعار البترول في صالح مصر





ويعد أي تراجع في اسعار البترول في صالح مصر، حكومة وشعبا، حيث يقلل من نسبة المصروفات الدولارية لاستيراد فارق الاستهلاك عن الإنتاج، وايضا تفيد اسعار البترول العالمية المواطن العادي، وذلك بسبب إعادة تسعير سعر البنزين في مصر، والمنتظر له نهاية الشهر المقبل، والذي يتم بشكل ربع سنوي.













وجعلت اسعار البترول المخاوف من وباء فيروس كورونا تتصاعد، فيما تكافح السلطات حول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا الذي اُكتشف في أكثر من 30 دولة، وجعل اسعار البترول تصل لمستويات متدنية جدا.









اسعار النفط

وارتفعت الأسهم العالمية لـ اسعار النفط اليوم، ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في أوبك خفضا أكبر للإنتاج ربما بواقع مليون برميل يوميا، من اجل عودة اسعار النفط لمستوى مقبول.













وكان الاقتراح السابق بخفض إضافي 600 ألف برميل يوميا حتى تكون اسعار النفط مباشر قرب الـ 60 دولار مرة أخرى، ومن المتوقع أن تعلن أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تخفيضات أعمق للإنتاج في اجتماعهم يومي 5 و6 مارس في فيينا، حتى تعود اسعار النفط مباشر لمستوى مقبول وكانت المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس.













وكانت اسعار النفط اليوم قد زادت في وقت سابق من الجلسة بفضل تغطية مراكز مدينة وبدعم من آمال في زيادة تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، بينهم روسيا، في إطار مجموعة تُعرف باسم أوبك+.





ومن أجل محاولة استعادة ارتفاع اسعار النفط كي يكون عادلا بالنسبة للدول المنتجة، فقد تقرر أن تجتمع أوبك+ في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس المقبل من أجل بحث امر ارتفاع اسعار النفط.









سبب انخفاض اسعار النفط في العالم