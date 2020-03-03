خبر صادم للمصريين بشأن أسعار البنزين .. شركة روسية تكشف مصيره الفترة المقبلة

نقلت شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، خبرا غير سار للمصريين بشأن أسعار البنزين، حيث إن الشركة قالت إن خفض إنتاج نفط أوبك المقترح بما يصل إلى مليون برميل يوميا، يكفي لتحقيق توازن في السوق ودفع أسعار النفط مجددا إلى 60 دولارا للبرميل.
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اسعار البنزين 2020
ما سبق يعني أن سعر برميل النفط بات يحدد سعر البنزين في مصر، نظرا لحالة التسعير التي تتم كل ثلاثة شهور بمصر، وأنه حال ارتفع سعر البرميل لـ 60 دولارا كما قالت منتجة النفط الروسية، فأن ذلك يعني أنه لا خفض لـ اسعار البنزين في مصر خلال مرحلة التسعير التالية في مطلع إبريل المقبل.
وأضافت "لوك أويل" في تصريحات صحفية لرئيسها، أن فيروس كورونا عامل قصير الأمد يؤثر على أسعار النفط، سيكون هناك اجتماع لأوبك والمنتجين المستقلين، سيتم اتخاذ إجراءات تعويضية مما سيخرج فائض النفط من السوق وأسعار الخام ستنتعش، كما أشارت الشركة "نحن مستعدون لخفض إنتاجنا النفطي بالقدر الذي سيتم إبلاغنا به، فمن الأفضل أن تبيع نفطا أقل بسعر أعلى".
اسعار النفط عالميا
وتأتي هذه التصريحات بعد ما نسبته وكالات أنباء روسية للرئيس فلاديمير بوتين، بأن أسعار النفط الحالية مقبولة، وأن روسيا تملك الأدوات للتعامل مع أي آثار سلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وأنه -بوتين- ينظر إلى مجموعة أوبك+ كآلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل.
وقال الرئيس الروسي، على روسيا أن تكون مستعدة لشتى الاحتمالات في أسواق النفط عقب تراجع عالمي في أسعار الخام بسبب بواعث القلق من الفيروس، ونقلت وكالة الإعلام الروسية أنه من الصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط بعد نزول برنت عن مستوى 50 دولارًا للبرميل.
وواصل النفط مكاسبه بفضل توقعات بتبني بنوك مركزية على الأرجح إجراءات تحفيز مالي لمواجهة أثر تفشي فيروس كورونا والتفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج أوبك هذا الأسبوع، وزاد خام برنت 1.3 دولارًا للبرميل أو 2.5% إلى 53.20 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولارًا للبرميل ما يعادل 2.9% إلى 48.12 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخامين أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة.
تأثر أسعار النفط بسبب فيروس كورونا
وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين بعد خسائر تجاوزت 20% من ذروة 2020 في يناير جراء مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا، وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية أمس إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سيعقدون مؤتمرا لبحث تدابير للتعامل مع التفشي وتداعياته المتنامية على الاقتصاد.
اسعار النفط برنت
ارتفعت اسعار النفط برنت للبرميل للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14%، ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًا، وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48%، ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًا.
اسعار البترول في صالح مصر
ويعد أي تراجع في اسعار البترول في صالح مصر، حكومة وشعبا، حيث يقلل من نسبة المصروفات الدولارية لاستيراد فارق الاستهلاك عن الإنتاج، وايضا تفيد اسعار البترول العالمية المواطن العادي، وذلك بسبب إعادة تسعير سعر البنزين في مصر، والمنتظر له نهاية الشهر المقبل، والذي يتم بشكل ربع سنوي.
وجعلت اسعار البترول المخاوف من وباء فيروس كورونا تتصاعد، فيما تكافح السلطات حول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا الذي اُكتشف في أكثر من 30 دولة، وجعل اسعار البترول تصل لمستويات متدنية جدا.
اسعار النفط
وارتفعت الأسهم العالمية لـ اسعار النفط اليوم، ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في أوبك خفضا أكبر للإنتاج ربما بواقع مليون برميل يوميا، من اجل عودة اسعار النفط لمستوى مقبول.
وكان الاقتراح السابق بخفض إضافي 600 ألف برميل يوميا حتى تكون اسعار النفط مباشر قرب الـ 60 دولار مرة أخرى، ومن المتوقع أن تعلن أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تخفيضات أعمق للإنتاج في اجتماعهم يومي 5 و6 مارس في فيينا، حتى تعود اسعار النفط مباشر لمستوى مقبول وكانت المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس.
وكانت اسعار النفط اليوم قد زادت في وقت سابق من الجلسة بفضل تغطية مراكز مدينة وبدعم من آمال في زيادة تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، بينهم روسيا، في إطار مجموعة تُعرف باسم أوبك+.
ومن أجل محاولة استعادة ارتفاع اسعار النفط كي يكون عادلا بالنسبة للدول المنتجة، فقد تقرر أن تجتمع أوبك+ في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس المقبل من أجل بحث امر ارتفاع اسعار النفط.
سبب انخفاض اسعار النفط في العالم
فيروس كورونا وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تجاوز 85 ألف شخص، في حين تعافى من الفيروس أكثر من 30 ألفا آخرين حتى الآن.