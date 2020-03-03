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أخبار العالم

خامنئي يعلن مفاجأة عن كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:30 م
خامنئي يعلن مفاجأة
خامنئي يعلن مفاجأة عن كورونا
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سمر صالح
كشف المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الثلاثاء عن مفاجأة بخصوص فيروس كورونا الذي تفشي فى إيران وخرج عن السيطرة.

وأفتى المرشد الإيراني بتحريم العمل على تفشي فيروس كورونا المستجد، محذرا في الوقت ذاته من تهويل مسألة انتشار الفيروس.

وقال خامنئي، إن الحد من انتشار هذا الفيروس حسنة، وشيوعه وانتشاره سيئة، مطالبا الإيرانيين بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى. وأوصى بقراءة بعض الأدعية الخاصة لدى الشيعة؛ لإنهاء هذه الأزمة، على حد تعبيره.

ووصف خامنئي، في تصريحات صحافية عقب غرسه شجرتين بمناسبة يوم الشجرة في إيران، كورونا بأنه فيروس منحوس، معتبرا أن الالتزام بتوصيات وتوجيهات المسؤولين في وزارة الصحة بخصوص الوقاية، يمكن أن يساعد في الحد من انتشاره.

وتابع: "أعتبر أن هذه القضية (فيروس كورونا) لن تكون طويلة بالنسبة للبلاد (إيران)، لكن من ضمن الإنجازات المكتسبة لهذه الأزمة هو تعاون الأجهزة الأمنية المختلفة والشعب؛ للعبور من هذا الفيروس، وهذا إنجاز".

وختم خامنئي قوله بشأن فيروس كورونا بالقول، إنه لا يمكن اعتباره مشكلة صغيرة جدا، لكن بنفس الوقت لا يمكن تعظيم المسألة وتكبيرها.

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