حسب الله: الدولة أثبتت جدارتها في التعامل مع فيروس كورونا

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، إن مجلس النواب دوره رقابي على السلطة التنفيذية، موضحًا أن المجلس يتواصل مع وزارة الصحة لمتابعة فيروس كورونا.





وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن فيروس كورونا يهدد جميع الدول، ولذلك هناك حالة من الجدية فى التعامل مع هذا الموضوع.





وأشار إلى أن مجلس النواب بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى يتابع بشكل دقيق هذا الملف.





وأوضح، حسب الله أن الدولة أثبتت جدارتها في التعامل مع الأزمات بمجرد اعلان ظهور فيروس كورونا.





ولفت إلى أن وزارة الصحة والحكومة المصرية تتعامل بكل شفافية فى أزمة فيروس كورونا.