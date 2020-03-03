مجموعات نارية.. البرتغال تصطدم بفرنسا.. وإسبانيا بألمانيا.. وصدام قوي بين هولندا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

سُحبت اليوم الثلاثاء، قرعة مجموعات المستوى الأول، لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2021، في نسختها الثانية والتي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العام الماضي.



وجاء القرعة كالآتي:

في المجموعة الأولى: هولندا - إيطاليا - البوسنة والهرسك - بولندا

في المجموعة الثانية: إنجلترا - بلجيكا - الدنمارك - إيسلندا

في المجموعة الثالثة: البرتغال - فرنسا - السويد - كرواتيا

في المجموعة الرابعة: سويسرا - إسبانيا - أوكرانيا - ألمانيا

وتنطلق الجولة الأولى من البطولة بين يومي 3 - 5 سبتمبر من العام الجاري.





يذكر أن منتخب البرتغال قد توج بأول بطولة لدوري الأمم الأوروبية العام الماضي، على حساب المنتخب الهولندي.