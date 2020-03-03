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رياضة

مجموعات نارية.. البرتغال تصطدم بفرنسا.. وإسبانيا بألمانيا.. وصدام قوي بين هولندا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:59 م
منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
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إسماعيل محمود
سُحبت اليوم الثلاثاء، قرعة مجموعات المستوى الأول، لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2021، في نسختها الثانية والتي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العام الماضي.

وجاء القرعة كالآتي:

في المجموعة الأولى: هولندا - إيطاليا - البوسنة والهرسك - بولندا

في المجموعة الثانية: إنجلترا - بلجيكا - الدنمارك - إيسلندا

في المجموعة الثالثة: البرتغال - فرنسا - السويد - كرواتيا

في المجموعة الرابعة: سويسرا - إسبانيا - أوكرانيا - ألمانيا

وتنطلق الجولة الأولى من البطولة بين يومي 3 - 5 سبتمبر من العام الجاري.

يذكر أن منتخب البرتغال قد توج بأول بطولة لدوري الأمم الأوروبية العام الماضي، على حساب المنتخب الهولندي.
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