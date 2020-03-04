الأرصاد السعودية تحذر من طقس الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، في مناطق "الحدود الشمالية وجازان والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران وعسير".





وأوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد استمرار عوالق ترابية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء الأربعاء.





ونبهت الهيئة منطقة عسير أيضا بأنها تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والحرجة وبيشة وتثليث وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 من صباح الأربعاء.





الأمر ذاته في منطقة الباحة، حيث تشهد أيضًا عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء.





وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والجموم الطائف والخرمة والموية والعاصمة المقدسة والعرضيات وبحرة وتربة ورنية وميسان وعرفات وجدة، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء.





ونبهت الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد وبدر، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء.





وتشهد منطقة جازان عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة 10 من صباح الأربعاء.



