شقيق حسن حمدي يتولى رئاسة اتحاد كرة الطائرة مؤقتا

وقع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة الجديد لاتحاد الكرة الطائرة، على استلام مهام عمله الجديد بالاتحاد اليوم بشكل رسمى ويبدأ من غد الخميس العمل على الملف فور وصول الموافقات الرسمية من اللجنة الأوليمبية .
وأعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والدعوة لجمعية عمومية تتضمن بند إجراء الانتخابات عقب الأولمبياد.
يرأس اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة الدكتور سامح محمود حمدي "شقيق حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق" وتضم في العضوية كلا من الدكتور عبدالمعطي محمد إبراهيم والدكتورة نادية رشوان عطية وسامي محمد إبراهيم عويس والأستاذ أيمن خليفة بدوي غزلان والمستشار أحمد حاتم البنا والأستاذ إيهاب عزمي.