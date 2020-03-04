شقيق حسن حمدي يتولى رئاسة اتحاد كرة الطائرة مؤقتا

وقع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة الجديد لاتحاد الكرة الطائرة، على استلام مهام عمله الجديد بالاتحاد اليوم بشكل رسمى ويبدأ من غد الخميس العمل على الملف فور وصول الموافقات الرسمية من اللجنة الأوليمبية .



