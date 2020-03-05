مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور

كشف صبري فرج مدير عام آثار سقارة، تفاصيل أعمال الترميم التي تمت في هرم زوسر المدرج،والذي تم افتتاحه اليوم الخميس،وافتتحه د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والسفراء الأجانب.

وقال صبري فرج إن مشروع الترميم شمل جسم الهرم من الخارج، حيث تمت إزالة الأتربة والرمال المتراكمة على أسطح مصاطب الهرم، والتي كانت تحتوي على كميات كبيرة من أحجار الهرم المتساقطة عبر الزمن، وكذلك العديد من الأملاح المتراكمة.