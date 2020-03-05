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ثقافة

مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور

الخميس 05/مارس/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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علاء المنياوي

كشف صبري فرج مدير عام آثار سقارة، تفاصيل أعمال الترميم التي تمت في هرم زوسر المدرج،والذي تم افتتاحه اليوم الخميس،وافتتحه د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والسفراء الأجانب.

وقال صبري فرج إن مشروع الترميم شمل جسم الهرم من الخارج، حيث تمت إزالة الأتربة والرمال المتراكمة على أسطح مصاطب الهرم، والتي كانت تحتوي على كميات كبيرة من أحجار الهرم المتساقطة عبر الزمن، وكذلك العديد من الأملاح المتراكمة.

وتمت إعادة تثبيت الأحجار المفككة وملء العراميس والفجوات بين أحجار واجهات الهرم بنفس مادة المون الأثرية التي استخدمت في بناء الهرم، المعالجة الفورية لأحجار المصاطب المتدهورة فور إزالة الأتربة باستخدام مواد معالجة،بالإضافة إلى مداخل الهرم الجنوبي والشمالي والشرقي، حيث كانت في حالة تدهور بسيط وإنهيار جزئي بالهرم، فتمت معالجة حوائط الممرات المتدهورة باستخدام أسلوب الحقن والتقوية والترميم الدقيق، وتم تهيئة المدخل الجنوبي وإعداده ليكون المدخل الرئيسي لزيارة الهرم.

مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور
مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور
مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور
مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور
مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور
مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور
مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور
مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور
مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور
مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور
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