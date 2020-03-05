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أخبار العالم

دولة أفريقية تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 09:37 م
وزير الصحة في جنوب
وزير الصحة في جنوب افريقيا
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عرفة البنداري
أعلنت دولة جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة، زويلي مكيزيه، إنه تم رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أراضي البلاد.

وكشف مكيزيه، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "المريض رجل عمره 38 عاما، سافر إلى إيطاليا مع زوجته. وعادت مجموعتهما السياحية إلى جنوب إفريقيا في 1 مارس 2020، وفي 3 مارس توجه الرجل إلى الطبيب بعد أعراض الحمى والصداع والسعال".

ولاحقا أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، أن وصول فيروس كورونا إلى البلاد سيؤثر سلبيا على الاقتصاد المحلي وقطاع السفر.

وقال رامافوسا: "سنواصل إعلام مواطني جنوب إفريقيا بالخطوات التي نتخذها، بشكل علني وشفاف لأن هذا الوضع يمكن أن يتحول إلى أزمة وطنية".
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