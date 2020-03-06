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أخبار العالم

شاهد.. الحرم المكي خالي تماما من الزوار بعد قرار إغلاقه بسبب كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مجموعة صور لطحن الطواف داخل الحرم المكي، وذلك بعد قرار السلطات السعودية بإغلاقه خوفًا من انتشار فيروس كورونا. 

وأظهرت الصور خلو صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، من الزوار عقب صلاة العشاء لهذا المساء، تنفيذًا لقرار إغلاقه وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة.

وكان مصدر مسئول في الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلن أنه تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والسعي بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وأوضح المصدر أن القرار جاء وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظرًا لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وتقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.
شاهد.. الحرم المكي خالي تماما من الزوار بعد قرار إغلاقه بسبب كورونا
شاهد.. الحرم المكي خالي تماما من الزوار بعد قرار إغلاقه بسبب كورونا
شاهد.. الحرم المكي خالي تماما من الزوار بعد قرار إغلاقه بسبب كورونا
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