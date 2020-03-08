الوطنية للصحافة تصدر توجيهات مهمة بشأن فيروس كورونا

وجّهت الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية القومية بضرورة مراعاة التعليمات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.





وأكدت الهيئة أنها توجه المؤسسات إلى ضرورة توفير جميع المستلزمات الصحية من مواد مطهرة ووقائية في كافة مرافق المؤسسة، كما أكدت ضرورة توفير طبيب مقيم بالمؤسسة لرعاية العاملين بها واتخاذ الاحتياطات الطبية الاحترازية اللازمة.



