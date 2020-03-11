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فن

شاهد.. أحلام توجه رسالة للشيخ محمد بن زايد في عيد ميلاده

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها بصورة للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لتهنئته بعيد ميلاده من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت قائلة: "بين العرب مفنود شيخ العرب له شاني.. خذ من سلوم الباني..سمت ولزم وعهود ‎وافي وفعله باني..‎ما ينقصر ويعود بو خالد العنواني، ‎للطايله واليود ‎(لي ناموا الدلهاني)عينه على الحدود، ‎من يوده الهتاني ‎عاش الوطن في زود ‎تفخر به الاوطاني..به الأمل معقود منهج لنا وتبياني، ‎باسمه نشب صعود .. كل عام وانتم عز وفخر سمو سيدي محمد بن زايد".

ويحتفل الإماراتيون وكل محبي الإنسانية والسلام  اليوم  الأربعاء، الحادي عشر من مارس بالعيد ٥٩ لميلاد  الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والذي ولد في ذاك اليوم من العام ١٩٦١ حيث يعد الابن الثالث للشيخ زايد بن  سلطان آل نهيان ووالدته هي الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي. 

 وتقلد بن زايد العديد من المناصب داخل دولة الإمارات وأبرزها وتحديدا في الثاني من نوفمبر للعام ٢٠٠٤ منصب ولي العهد إمارة أبو ظبي، وكذا منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في الثامن من ديسمبر 2004 كما تولى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 30 ديسمبر 2004. 

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