شاهد.. أحلام توجه رسالة للشيخ محمد بن زايد في عيد ميلاده

‎شيخ العرب له شاني ‎بين العرب مفنود ‎خذ من سلوم الباني ‎سمت ولزم وعهود ‎وافي وفعله باني ‎ما ينقصر ويعود ‎بو خالد العنواني ‎للطايله واليود ‎(لي ناموا الدلهاني) ‎عينه على لحدود ‎من يوده الهتاني ‎عاش الوطن في زود ‎تفخر به الاوطاني ‎به الامل معقود ‎منهج لنا وتبياني ‎باسمه نشب صعود #محمد_بن_زايد كل عام وانتم عز وفخر سمو سيدي