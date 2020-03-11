بعد الجدل المثار.. أطباء يحسمون موعد انتهاء غزو فيروس كورونا

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن فيروس كورونا المستجد، تكمن خطورته في انتشاره السريع في كل بلدان العالم.

وأكد "الزيات" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير في البلاد الأكثر برودة، وأنه لا يتحمل درجة الحرارة العالية، مضيفًا أن فصل الصيف سيكون موعد انتهاء غزو فيروس كورونا .





اقرأ ايضا :

تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بكورونا في الكويت

تفاصيل حالة ممرضة المنوفية المشتبه في إصابتها بـ كورونا





وأوضح عضو المجلس، أنه على الجميع توخي الحذر، ورفع درجة الوقاية، لأنها خير من العلاج وخاصة مع عدم اكتشاف مصل أو دواء لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن طرق الوقاية العادية الحفاظ على النظافة الشخصية، غسل الأيدي باستمرار، أو استخدام المطهرات لو بعيدا عن الماء والصابون لفترة، وتغطية الفم والأنف باستخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة والتخلص منها في سلة المهملات بالإضافة إلى عدم ملامسة الأنف أو الفم أو العين باليد إذا لم تكن مغسولة، وتنظيف الأسطح ومقابض الأبواب باستمرار، لأنها لو ملوثة من مريض أو حامل عدوى من الممكن ان تنقل العدوى لكل من يمسك بها، والابتعاد عن مخالطة المرضى وفصل أدوات المريض الشخصية في المنزل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، اليوم، الأربعاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم يوم الإثنين الماضي.

اقرأ ايضا :

الصحة تعلن تسجيل حالة جديدة إيجابية بفيروس كورونا

احمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا في 9 خطوات





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم كانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر 60 حالة، منهم 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد "مجاهد" مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.