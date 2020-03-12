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الإعلامية هند النعساني: إجراءات الحكومة لمواجهة طقس اليوم يثبت حرصها على المصريين..فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 09:08 ص
الأعلامية هند العساني
الأعلامية هند العساني
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محمود محسن
أكدت الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج صباح البلد أنه لا صوت يعلو فوق صوت الطقس السيئ والتقلبات الجوية التي ظهرت في بداية صباح اليوم وتبلغ ذروتها منتصف اليوم الخميس حتى السبت المقبل وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضافت مقدمة برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية  هي إجراءات جيدة بدءا من اعتبار اليوم هو إجازة رسمية بالدولة مشيرة لتسهيل العمل على الجهات المعنية بالدولة. 

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن الحكومة المصرية إجراءاتها حريصة على المصريين ومن المتوقع أن تصل كثافة الأمطار إلى 15 ملم  وهي نسبة كبيرة وتكون كثيرة.

وأشارت هند النعساني أن نسبة كثافة الأمطار على المحافظات الحدودية من المتوقع أن تصل إلى 45 ملم مؤكدا أن أجهزة الدولة رفعت حالة الطوارئ القصوى لحماية المنشأت الحيوية.

وقالت الإعلامية هند النعساني أنه يجب الهدوء وعدم نشر الشائعات لأنها ظاهرة طبيعية تصيب العالم وليس هناك داعي للتهويل.

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