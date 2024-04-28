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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب هو اللي عمل محمد صلاح.. تعليق أحمد حسام ميدو على الأزمة

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق عن الأزمة بين محمد صلاح لاعب ليفربول ومدربه يورجن كلوب عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


 وكتب ميدو :"أنا مش شايف أي مشكلة في موقف ⁧‫صلاح‬⁩ و ⁧‫كلوب‬⁩ الاتنين مقاتلين عاوزين يكسبوا والتوقيت اللي كان بيحصل فيه التغييراتويستهام جابوا جول طبيعي ان الاتنين ممكن يكونوا عندهم حالة غضب..دي كورة يا جماعه مش كروكيه!! لعبة فيها heat moments وفيها فرحه وزعل وغضب في وقت من الاوقات..اما عن فكرة ان كلوب هو اللي عمل صلاح فده كلام مالوش اي دعوة بالحقيقة..في رأييصلاح هو من صنع نفسه هو من اجبر الجميع في العالم كله على احترامه باحترافيته وعقليته وحرصه الدائم على تطوير نفسه".


 

تسببت مشادة حادة بين نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب في مباراة فريقهم ضدوست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في جدل واسع النطاق. العلاقة الرائعة التي كانت تربط بين اللاعبالمصري صلاح ومدربه كلوب أثارت استغراب الجماهير ووسائل الإعلام، مما دفعهم إلى التساؤل عن طبيعة الخلاف الذينشب بينهما في ذلك اللقاء المثير.
 
 

تفاصيل الواقعة

في لحظات مثيرة للجدل، دخل محمد صلاح في مشادة مع يورجن كلوب على هامش مباراة فريقه ضد وست هاميونايتد. 

كان من المفترض أن يدخل صلاح الملعب كبديل في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن تأخير كلوب لإشارته أثار غضباللاعب المصري. لم يكن صلاح سعيدًا بالتأخير، وبدأ بالتحدث بغضب مع مدربه كلوب قبل أن يتدخل زملاؤه في الفريقلفض الخلاف.

احمد حسام ميدو الألماني يورجن كلوب الدوري الانجليزي الممتاز فريق ليفربول الإنجليزي لاعب الزمالك السابق

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