AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

إرجاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر بسبب الظروف المناخية

الخميس 12/مارس/2020 - 03:38 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة  الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، إرجاء الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها غدا الجمعة بمقر الاتحاد بالزمالك، إلى أقرب موعد متاح، نظرا للظروف الجوية التي تشهدها القاهرة، والتي تحول دون مشاركة أعضائها بفاعلية تحت ضغط عوامل المناخ، وتماشيا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وكانت من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد كتاب مصر، يوم غدا الجمعة 13 مارس الحالي، لمناقشة عدد من الموضوعات منها:

- التصديق على محضر الجمعية السابقة.
- تقرير رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وعرض ما تم تنفيذ من قرارات الجمعية السابقة وما لم ينفذ منها.
- تقرير النشاط الثقافي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وفروعها.
- عرض الحساب الختامي للنقابة ولصندوق المعاشات المنتهى في 31/12/ 2019.
- تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية النقابة لعام 2019.
- التجديد لمراقب الحسابات.
- حقوق الاتحاد لدى الناشرين، وما تم في هذا الشأن من إجراءات.
- عرض تقرير الخبير الإكتوارى.
- اقتراح لجان الفروع بزيادة ثابث الميزانية لكل فرع إلى 38 ألف جنيه، فضلا عن المبلغ المتغير.

فيما كان من المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة المقرر انعقادها وفق المادة "77" من اللائحة، وذلك في مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في الزمالك، بدءا من الساعة التاسعة صباح الجمعة 20 مارس الحالي وحتى تمام الساعة الخامسة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل نقابة الأسنان يستقيل من عضوية المجلس ويتنازل عن الترشح على مقعد النقيب

عمومية المهن الطبية ترفض ميزانية الاتحاد بالأغلبية

تعرف على قرارات الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية

البيطريين: 42 مقرا للتصويت فى انتخابات التجديد النصفى تحت إشراف قضائى

دقيقة حدادا على مبارك.. الأعلى لنقابة المهندسين يعتمد ميزانية 2019 وموازنة 2020

اليوم عقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لمناقشة ميزانية 2019

ترشيحاتنا

تداول صور لأسد يجوب الشوارع أثارت رعب السكان.. صور

في ذكرى رحيل عادل خيري .. مأساة أنهت حياته

خالد الغندور: سعيد بتعادل الأهلي وكنت أتمنى خسارته

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

نجمات هاجمن أنغام بسبب أحمد إبراهيم

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. إكرامي يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحى للزمالك.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة

مش كنتي لسه بتنتحري.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. خطأ طبي أنهى حياتها.. عدد زيجاتها ووصيتها الأخيرة

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

متلبسيش عدسات .. 7 حاجات لازم تعملها لمواجهة العاصفة الترابية

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها