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تعليم

البحث العلمي تعلن فتح باب الترشيح للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:01 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي في إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة، عن دعوة الخبراء للمشاركة فى مراجعة مسودة الطلب الثانية SOD للفريق المعنى بتغير المناخ 2021 تخصص العلوم الفيزيائية والوارد من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.

أكاديمية البحث العلمي تستعرض أهم إنجازاتها أمام وزير التعليم العالي
رئيس أكاديمية البحث العلمي: المرأة تمثل 54% من الطلاب المقيدين فى التعليم العالي
وتجري في الفترة ما بين 2مارس إلى 26 إبريل2020 ، ستكون عملية التسجيل مفتوحة عبر الانترنت للمراجعين و الخبراء الذين يرغبون فى المشاركة.


ويتم غلق باب التسجيل للخبراء المشاركين على الموقع الالكترونى فى 19 ابريل 2020


ولمزيد من التفاصيل وللتسجيل الكترونيا يرجى الدخول على الروابط التالية

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/AR6_WGI_outlines_P46.pdf

https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg1/sod/register.php

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2017/08/AR6_WGI_SOD_Guidance_Note.pdf

وللاستفسار عن عملية المراجعة يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى [email protected]

ويمكن مخاطبة الاكاديمية بما يتم على البريد الالكترونى [email protected]
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