مؤلف مملكة ابليس: المسلسل استغرق سنتين ونصف.. وأحضر لفيلم صرصرة جنب النيل

كشف مؤلف مملكة ابليس محمد امين راضي،عن المدة التي استغرقها كى يخرج المسلسل للنور.





وقال في تصريحات ل"صدى البلد" ان المسلسل استغرق عامين ونصف حتي ينتهي من كتابته، لافتا إلى أنه من المقرر عرض الجزء الثاني من العمل خلال هذا العام، وكشف أنه يحضر لفيلم سينمائي كوميدي يحمل اسم صرصرة جنب النيل.





مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.



