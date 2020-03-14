جوجل تحتفل بذكرى ميلاده الـ 90.. من هو محمد خدة؟

يحتفل محرك بحث جوجل اليوم، بالذكرى الـ 90 لميلاد الرسام والنحات الجزائري الراحل، محمد خدة، وقامت جوجل بتغيير شعار محرك البحث العالمي إلى صورة بألوان الزيت، ووضعت صورة الفنان التشكيلي محمد خدة بدل من حرف O الأول في كلمة جوجل، واستبدلت جوجل حرف L بفرشاة رسم يرسم بها خدة الحرف.





-من هو محمد خدة:





يعتبر خدة أحد مؤسسي فن الرسم الجزائري المعاصر، وأحد أعمدة ما يعرف بـ"مدرسة الإشارة"، ولد محمد خدة في 14 مارس عام 1930، في مدينة مستغانم الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بالجزائر.





وتعلم الرسم عن طريقة المراسلة عام 1947، وعمل بمرسم "جراندشوميير" الفرنسي المعروف في باريس عام 1952، ثم عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال، حيث أقام معرضه الفني الأول هناك بعنوان "السلام الضائع" عام 1963.





وتميز خدة بتوظيف الحرف العربي كنعصر في الفن التشيكلي، بسبب مرونته وقابليتها الكبيرة للحركة والتشكيل، كما اهتم بالعمران الإسلامي.





وجمع خدة أعماله الفنية في كتابين هما "صفحات متناثرة مترابطة"، و"معطيات من أجل فن جديد"، وتولى الفنان التشكيلي رسم لوحات لمؤلفات عديدة وتصميم الملابس والديكورات لمسرحيات جزائرية، كما توجد أعماله بالمتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر، ومتحف الفن الحديث بباريس.





وتوفي محمد خدة في العاصمة الجزائرية يوم 4 مايو 1991، وفي عام 2015 أطلقت الجزائر جائزة للفنون التشكيلية تحمل اسم الفنان الراحل.