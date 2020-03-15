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تكنولوجيا

للمرة الأولى .. كاميرات أيفون القادمة تصدر بتقنية 3D

الأحد 15/مارس/2020 - 02:02 ص
كاميرات أيفون القادمة
كاميرات أيفون القادمة تصدر بتقنية 3D
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ندى على
كشفت مجلة فوربس عن تسريبات جديدة لهواتف أيفون القادمة والتى من المحتمل أن تصدر تحت اسم   iPhone 12،  حيث من المفترض أن تتمتع سلسلة الهواتف الجديدة بكاميرا بتقنية 3D

وستحتوى هواتف أيفون 12 على كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد فائقة التطور سيتم استخدامها للمرة الأولى في الهواتف الذكية، حيث ستضمن تلك الكاميرات المتطورة تصويرا فوتوجرافيا أكثر سلاسة وتكبيرا للصور وأكثر وضوحا ودقة.

ووفقا لموقع Pocketnow فقد ظهرت تسريبات سابقة تكشف عن أن أحد هواتف أيفون القادمة والذى سيكون اسمه iPhone 12 Pro سيأتى بكاميرا تحتوى على مستشعر ب 64 ميجا بيكسل، وستقوم بتصنيعها شركة سونى. 

ومن المحتمل أن هاتف iPhone 12 Pro سيحتوى على معالج من نوع بيونيك A13 والموجود في هواتف iPhone 11 و 11pro ، بالإضافة إلى أن الجسم الخارجى للهاتف سيحتوى على زجاج بلوى. 

كما أن بطارية iPhone 12 Pro ستكون أكبر بحوالى 10% بحيث تكون متناسبة مع تقنية شبكة 5G، وأن الهاتف الجديد سيتميز بتحديث iOS 14 ، ومن المرجح أن تعلن شركة أبل عن موعد إصدار هاتف iPhone 12 Pro في شهر يونيو القادم. 

وفي وقت سابق، كان قد ذكر موقع MacRumors أن إنتاج هواتف آيفون من شركة أبل لن يتحسن حتى الربع الثاني من العام الحالى  2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث كان من المفترض أن يبدأ الموردون الصينيون والشركات الصينية في التجهيز لإطلاق الأيفون الجديد في الأسبوع الثالث من شهر فبراير الماضى.


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