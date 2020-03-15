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سيارات

هارلي ديفيدسون تزود دراجاتها بميزات جديدة

الأحد 15/مارس/2020 - 06:04 ص
هارلى ديفيدسون
هارلى ديفيدسون
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قسم السيارات
أزاحت علامة هارلي ديفيدسون الأمريكية الشهيرة فى صناعة الدراجات النارية عن خطتها المستقبلية، لتطوير مستقبل الترفيه فى الدراجات الحديثة.

وكشفت الشركة الأمريكية أنها تنوى تزويد دراجاتها بنظام أندرويد أوتو الترفيهي، الذى يمكن مالكى دراجات هارلي ديفيدسون من ربط أجهزتهم الذكية العاملة بنظام أندرويد بواسطة هذا النظام.

كما يستطيع قائد الدراجة الاتصال بالهاتف الذكي من خلال الرد على المكالمات وتشغيل الموسيقى، بالإضافة للخدمة الملاحية و تحديد الطرق بتطبيق جوجل ماب.

ويستطيع ملاك دراجات هارلى إضافة النظام الترفيهى بسهولة لموديلات تورينج التي صدرت لأول مرة  فى عام 2014، بالإضافة لموديلات ترايك أيضًا.

جدير بالذكر أن شركة هارلى ديفيدسون الأمريكية الشهيرة فى صناعة الدراجات النارية تأسست فى عام 1903.
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