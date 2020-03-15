سعر الريال السعودى اليوم الأحد 15-3-2020

تباين سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 15-3-2020 .





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى للقراء خدمة معرفة اسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، الأحد 15- 3 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.





سعر الريال السعودي

وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.

وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.16 جنيه مصري.

وسجل سعر 1 يورو نحو 4.17 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.23 يورو.

وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.63 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني.

وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.18 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.

وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.71 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.36 دولار كندي.

وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.32 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.43 دولار أسترالي.

وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.77 ين ياباني.

وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.

وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.65 جنيه سوادني.

وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.