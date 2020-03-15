إقبال متوسط على لجان انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية.. صور

وخصصت نقابة المحامين 42 لجنة انتخابية في الإسكندرية جرى توزيعها بين مجمع المحاكم وغرف المحامين بالمحاكم المختلفة في المحافظة، ونادي النقابة بمنطقة جليم ومعهد المحاماة بوسط الإسكندرية، ومقرات نقابات المحامين الفرعية بشرق وغرب المحافظة.



يشار إلى أنه يخوض المنافسة على انتخابات المحامين 194 مرشحا، بينهم 18 مرشحًا لمنصب النقيب، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية، 4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة، و9 عن استئناف قنا، و15 عن استئناف طنطا، و16 للإدارات القانونية.