إقبال متوسط على لجان انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية.. صور

شهدت انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، اليوم، الأحد، إقبالًا متوسطًا حتى الآن، للتصويت على منصب النقيب العام وعضوية المجلس بواقع 3 لمقاعد القطاع العام والإدارات القانونية و25 عن باقي المحاكم، وسط منافسة بين قائمتي النقيب الحالي سامح عاشور والمستشار رجائي عطية.
وخصصت نقابة المحامين 42 لجنة انتخابية في الإسكندرية جرى توزيعها بين مجمع المحاكم وغرف المحامين بالمحاكم المختلفة في المحافظة، ونادي النقابة بمنطقة جليم ومعهد المحاماة بوسط الإسكندرية، ومقرات نقابات المحامين الفرعية بشرق وغرب المحافظة.
يشار إلى أنه يخوض المنافسة على انتخابات المحامين 194 مرشحا، بينهم 18 مرشحًا لمنصب النقيب، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية، 4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة، و9 عن استئناف قنا، و15 عن استئناف طنطا، و16 للإدارات القانونية.