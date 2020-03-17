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المستشفيات الجامعية: لن نتغاضى عن أي حالة اشتباه بـ كورونا ولدينا أماكن للعزل.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:34 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات تتحرك بشكل متناغم بالتنسيق مع وزارة الصحة  وتعمل على الكشف وتوقيع الكشف وإرسال العينات إلى وزارة الصحة وعزل المرضى الذي يتأكد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مجموعة من الإجراءات الوقائية على العاملين في المستشفيات وتعلميات للأطقم الطبية في كيفية التعامل مع الحالات  والتفرقة بين الحالات المصابة بإصابات تنفسية.

وتابع حسام عبد الغفار:"  تحاليل فيروس كورونا يتم إجرائها في المعامل المركزية لوزارة الصحة ومستشفيات الحميات و المعمل المرجعي  التابع  المستشفيات الجامعية ومستشفيات الحميات الخاصة بالقوات المسلحة".

وأكمل حسام عبد الغفار:"   لن نتغاضى عن أي حالة اشتباه وسيتم إجراء التحاليل لها للتأكد من إيجابية الحالة أو سلبيتها، والمستشفيات الجامعية بها أماكن للعزل ووفق الخطة مع وزارة  الصحة فإن  العزل يتم في المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة والسكان سواء في مرسى مطروح او مختلف المحافظات".

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