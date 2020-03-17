لمواجهة كورونا.. خطوات بسيطة تمكنك من عمل الكحول في المنزل.. فيديو

قال الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة وأستاذ الكيمياء الحيوية، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أصدرت بيانا أكدت فيه أنه يتم استخدام الكحول في حال عدم توفر الماء والصابون للقضاء على الميكروبات و الفيروسات ومنها فيروس كورونا





وكشف عمرو مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، طريقة تحضير الكحول الإسبراي والجل في المنزل .





وقال عمرو مصطفى ،:" يمكن تحضير الكحول الإسبراي عن طريق شراء الكحول بتركيز 95 %، وكل 75 سنتيمتر مكعب من الكحول الذي يتم شرائه يوضع عليها 25 سنتيمتر مكعب مياه مقطرة يتم شراؤها من محطات البنزين".





وأضاف عمرو مصطفى:" يمكن وضع 2 سنتيمتر جلسرين طبي على الكحول كي يحافظ على نعومة اليدين لأن استخدام الكحول بشكل كبير يؤدي إلى نشفان اليدين".







