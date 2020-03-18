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منظمة الصحة العالمية تعلن موعد طرح علاج لفيروس كورونا في الأسواق.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:05 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أمجد الخولي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشئون الوبائيات والأمراض السارية، إن المراكز البحثية تعمل بشكل متواصل على مستوى العالم للوصول إلى علاج في اسرع وقت ممكن لفيروس كورونا وهناك كثير من المؤشرات الإيجابية التي تدل على الوصول لعلاج لهذا الفيروس.

وأضاف أمجد الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى، أن هناك علاجاــ سيظهر خلال أسابيع يتم من خلاله معالجة فيروس كورونا ، كما أن أى دواء يخرج لعقار جديد لابد أن يمر على مراحل من التجارب الإكلينيكية على مجموعات صغيرة ثم على مجموعات أكبر.

وأوضح أمجد الخولي، أن التجارب تكون لضمان سلامة العقار وألا يكون له أى آثار جانبية وسيكون متوفرا قريبا في الاسواق.

وتابع : أن منظمة الصحة تواجه هذا المرض منذ بدايته بالأساليب العادية لمنع انتشار هذا المرض.

وأكمل أنه من الصعب تحديد ميعاد فعلي لإنتاج العلاج في الاسواق ولكنه سيكون متوفرا قريبا في الاسواق لانه يمر بمراحل إكلينيكية، كما أن النتائج مبشرة.
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