الجزائر تسجل إصابات جديدة بـ كورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيلها لحالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي يرفع أعداد المصابين ويزيد من تحرك الدولة لمواجهته، بحسب صحف جزائرية.





وتم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 82 حالة مصابا، بينما أعلنت الجزائر عن تسجيلها لحالتي وفاة بفيروس كورونا.





كما فرضت البلاد حجرًا صحيًا على 2000 شخص من رعاياها بعد تنامي شكوك حولهما.





وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غلق المساجد في البلاد، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس الذي أصبح وباء عالميا.