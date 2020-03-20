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تعليم

للطلاب من 15 لـ 20 عاما .. يمكنك المشاركة في مسابقات البحث العلمي من المنزل

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نظرا للإقبال على الاشتراك فى المسابقات ونزولا لرغبة الطلاب عن مد فترة استقبال المقالات الخاصة بالمسابقات كلها ( الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - البيولوجي ) إلى 31 مارس الجاري، وأيضا تأجيل موعد الإعلان للجوائز الخاصة بكل المسابقات إلى وقت لاحق سوف يتم تحديده ، ويتم تنظيم احتفالية كبرى يتم الإعلان فيها عن الفائزين وتوزيع الجوائز .


لمزيد من المعلومات: العنوان الإلكتروني.


وكانت قد أطلقت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مسابقات للشباب من سن 15 إلى 20 عاما، والتي تشمل شروطها ونظام المسابقة:

- يتقدم المتسابق/المتسابقة بمقال تحت هذا العنوان باللغة العربية أو اللغة الانجليزية الا يقل عن 1000 كلمة والا يزيد عن 2000 كلمة ) والا تزيد الرسوم التوضيحية عن أثنان إذا كان المقال في حدود 1000 كلمة وأربع إذا كان المقال في حدود 2000 كلمة، وكل رسم توضيحي يعتبر 100 كلمة)۔

- يسمح لكل متسابق بمقال واحد فقط۔

ألا يقل عمر المتسابق عن 15 عاما وألا يزيد عن 20 عاما في نهاية مارس 2020۔

يرسل المقال مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق إلى العنوان الإلكتروني.

ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على هذا الرابط

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