بنسبة 58.3 %.. تسجيل أدنى رقم لـ عدد الزوار الأجانب لليابان منذ 9 سنوات فى فبراير

انخفض عدد الزوار الأجانب لليابان بنسبة 58.3 فى المئة فى شهر فبراير الماضى مسجلا أكبر انخفاض على أساس سنوى منذ نحو تسعة اعوام، وذلك بسبب القيود على السفر لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.





وكشفت بيانات حكومية يابانية أن ما يقدر بنحو 1.09 مليون اجنبى زاروا اليابان فى الشهر الماضى ،بانخفاض عن 2.60 مليون فى نفس الشهر من العام الماضى، بعد أن منعت الصين جميع الرحلات الجماعية فى شهر يناير الماضى.





وكان الزوار الصينيون مثلوا نسبة 40 فى المئة من إجمالى الزوار الاجانب لليابان فى عام 2019، محققين العدد الاكبر من كل الدول والمناطق.

وكان الانخفاض المسجل فى شهر فبراير خامس انخفاض على التوالى شهريا والأكبر منذ شهر ابريل 2011 حين انخفض عدد الزوار بنسبة 62.5% بسبب الزلزال المدمر وموجات المد العاتية ،تسونامى.