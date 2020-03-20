أحمد زاهر وروجينا في كواليس مسلسل البرنس.. صورة

نشر الفنان أحمد زاهر، صورة من داخل كواليس مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2020.





وعلق أحمد زاهر، على الصورة قائلًا: "أ نا وروجينا و دنيا عبدالعزيز من كواليس مسلسل البرنس تأليف و إخراج محمد سامي وإنتاج سينرجي يا رب النجاح المبهر من عندك يا رب و الطف بينا و نجي كل شعوب الأرض من الوباء اللهم آمين".



