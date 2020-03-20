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فن

أحمد زاهر وروجينا في كواليس مسلسل البرنس.. صورة

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:12 ص
كواليس مسلسل البرنس
كواليس مسلسل البرنس
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آيه عاطف
نشر الفنان أحمد زاهر، صورة من داخل كواليس مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2020.

وعلق أحمد زاهر، على الصورة قائلًا: "أنا وروجينا و دنيا عبدالعزيز من كواليس مسلسل البرنس تأليف و إخراج محمد سامي وإنتاج سينرجي يا رب النجاح المبهر من عندك يا رب و الطف بينا و نجي كل شعوب الأرض من الوباء اللهم آمين".

"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
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