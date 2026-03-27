مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-3-2026 في ملاعب العالم.. قمة عربية مرتقبة

تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 27 مارس 2026 يومًا حافلًا بالمباريات الدولية، سواء الودية أو الرسمية، في إطار استعداد المنتخبات للاستحقاقات الكبرى، وعلى رأسها بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى انطلاق بعض مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

قمة عربية مرتقبة بين مصر والسعودية

تتجه الأنظار نحو المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره السعودي في تمام الساعة 7:30 مساءً، في اختبار قوي للفريقين قبل خوض غمار كأس العالم 2026. وتعد المباراة فرصة مثالية للأجهزة الفنية لتجربة العناصر الجديدة والوقوف على جاهزية اللاعبين.

مواجهات ودية قوية حول العالم

يشهد اليوم عددًا من المباريات الودية المهمة، حيث يلتقي منتخب أستراليا مع الكاميرون في الساعة 11:10 صباحًا، بينما يواجه منتخب عمان نظيره سيراليون في تمام الساعة 1 ظهرًا.



وفي الرابعة مساءً، يصطدم منتخب أوزبكستان بمنتخب الجابون، قبل أن تُقام مواجهتان في السابعة مساءً، تجمع النمسا مع غانا، وجنوب أفريقيا مع بنما.

وتتواصل الإثارة مساءً، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع جواتيمالا في 9:30 مساءً، بينما تقام ثلاث مواجهات قوية في 9:45 مساءً، أبرزها إنجلترا ضد أوروجواي، وهولندا أمام النرويج، وسويسرا في مواجهة ألمانيا.



وتُختتم المباريات بلقاء إسبانيا وصربيا في العاشرة مساءً، ثم مواجهة المغرب والإكوادور في 10:15 مساءً.

انطلاق تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

على صعيد القارة السمراء، تنطلق اليوم بعض مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027، حيث يلتقي منتخب تشاد مع بوروندي في الثالثة مساءً، بالتزامن مع مباراة الصومال وموريشيوس.



وفي السادسة مساءً، يواجه منتخب ساو تومي وبرينسيب نظيره الإثيوبي في إطار نفس التصفيات.

يوم كروي مزدحم بالإثارة

بشكل عام، يحمل جدول مباريات اليوم تنوعًا كبيرًا بين اللقاءات الودية القوية والمواجهات الرسمية، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة عدد كبير من المباريات المثيرة على مدار اليوم، في أجواء كروية مميزة.