صورة تكشف اسمًا جديدًا أطلقه ترامب على فيروس كورونا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة مقربة من ملاحظات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي الخاصة بمستجدات فيروس كورونا أمس الخميس.





وأظهرت الصورة أن كلمة كورونا شُطِب عليها وتم استبدالها بكلمة "صيني" لتكون الجملة "الفيروس الصيني".





ونشر مصور صحفي بصحيفة واشنطن بوست على موقع "تويتر"، الصورة التي تظهر كلمة الصيني تستبدل كورنا في ملاحظات الرئيس خلال حديثه مع فريق مكافحة كورونا.





وكان ترامب أعلن بعد دخوله غرفة الإحاطة في البيت الأبيض: "نواصل جهودنا التي لا هوادة فيها لهزيمة الفيروس الصيني".





واستخدم ترامب كلمة الفيروس الصيني، عدة مرات خلال مؤتمراته الصحفية التي يتحدث فيها عن الفيروس الذي اجتاح العالم، وواجه انتقادات بشأنها.





لكنه دافع عن ذلك، وكرر في مؤتمر الأربعاء، وصف كورونا بـ"الفيروس الصيني" 3 مرات، على الرغم من استنكار الصين المتكرر من هذا الوصف.





ودافع ترامب عن وصف "الفيروس الصيني" قائلا: "فيروس كورونا جاء من الصين لذلك أطلق عليه الفيروس الصيني".



