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أخبار العالم

صورة تكشف اسمًا جديدًا أطلقه ترامب على فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:43 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة مقربة من ملاحظات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي الخاصة بمستجدات فيروس كورونا أمس الخميس.

وأظهرت الصورة أن كلمة كورونا شُطِب عليها وتم استبدالها بكلمة "صيني" لتكون الجملة "الفيروس الصيني".

ونشر مصور صحفي بصحيفة واشنطن بوست على موقع "تويتر"، الصورة التي تظهر كلمة الصيني تستبدل كورنا في ملاحظات الرئيس خلال حديثه مع فريق مكافحة كورونا.

وكان ترامب أعلن بعد دخوله غرفة الإحاطة في البيت الأبيض: "نواصل جهودنا التي لا هوادة فيها لهزيمة الفيروس الصيني".

واستخدم ترامب كلمة الفيروس الصيني، عدة مرات خلال مؤتمراته الصحفية التي يتحدث فيها عن الفيروس الذي اجتاح العالم، وواجه انتقادات بشأنها.

لكنه دافع عن ذلك، وكرر في مؤتمر الأربعاء، وصف كورونا بـ"الفيروس الصيني" 3 مرات، على الرغم من استنكار الصين المتكرر من هذا الوصف.

ودافع ترامب عن وصف "الفيروس الصيني" قائلا: "فيروس كورونا جاء من الصين لذلك أطلق عليه الفيروس الصيني".

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أعربت عن انزعاجها الشديد وغضبها من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيروس كورونا بـ"الفيروس الصيني".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الصينية إن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها كورونا بأنه "فيروس صيني" تشوه البلاد، مؤكدة  أن بكين تعارض بشدة هذا الأمر.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية جنج شوانج للصحفيين خلال مؤتمر صحفى بأنه يتعين على الولايات المتحدة الاهتمام بأمورها الخاصة أولا.
صورة تكشف اسمًا جديدًا أطلقه ترامب على فيروس كورونا
صورة تكشف اسمًا جديدًا أطلقه ترامب على فيروس كورونا
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