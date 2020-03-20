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فن

هند صبرى تشارك في تحدي الخير .. هتولى 100 عائلة الشهر ده

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:30 م
هند صبرى
هند صبرى
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محمد بدران
أعلنت الفنانة هند صبرى مشاركتها في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الأثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.

ونشرت هند صبرى فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت التحدي عمرو يوسف وهتولي 100 عائلة الشهر دا".

وأعلنت مصر غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة. 

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. علي ان يقوم  رؤساء الاحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الاغلاق .

كما يأتي ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة .





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