أبرزها بوكس التعقيم.. أغرب هدايا عيد الأم فى 2020

يحتفل الوطن العربي بـ عيد الأم،الذي يحل اليوم، السبت الموافق 21 مارس، ومع حلول هذه المناسبة يقبل الكثيرون على تقديم الهدايا للأم، ويعد اختيار الهداية من أكثر الأشياء التى تتسبب في حيرة الكثيرين.
ولكن ظهر خلال هذا العام 2020 الكثير من الهدايا الغريبة والمختلفة التى يمكنك تقديمها لوالدتك، وكان من أغرب الهدايا التى انتشرت فكرتها هى "بوكس التعقيم" الذى يتناسب مع المحنة العالمية التى يشهدها العالم، وهي تفشي فيروس كورونا، ويحتوى هذا الصندوق على معقم اليدين وزجاجة كحول، بالإضافة إلى المناديل المبللة والكمامة والقفازات المطاطية ومجموعة أخرى من المطهرات.
ولم تقتصر أغرب هدايا عيد الأم على بوكس التعقيم فقط، حيث شملت بعض الأفكار الأخرى مثل الكعكات المزينة بالورد وتعبر عن عيد الأم، بالإضافة إلى أشكال الأكواب والمخدات المصحوبة ببعض الكلمات التى تشتهر بها الأم المصرية.
ونستعرض فيما يلى أغرب هدايا عيد الأم فى 2020