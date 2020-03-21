AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تعرف على الحالة المرورية في الطرق الصحراوية والسريعة

السبت 21/مارس/2020 - 10:40 ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
Advertisements
أحمد مهدي
أفادت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور،بأن الحالة المرورية اليوم السبت على الطرق الصحراوية تشهد سيولة تامة على أغلب الأنحاء، وأن غرفة العمليات لم تتلقَ أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.



ويشهد الطريق الدائري منذ ساعات الصباح الأولى سيولة مرورية تامة على جميع الأنحاء، وتستقر حركة السير أعلى طريق الأوتوستراد مرورًا بمناطق أثر النبي وأعلى كورنيش النيل حتى المنيب، لا سيما السيولة المرورية على محور المريوطية وأعلى الرماية والمتحف المصري الكبير حتى مناطق مدينة 6 أكتوبر، كذلك مناطق صفط اللبن والتقاطع مع محور 26 يوليو وأعلى الوراق وطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي حتى مناطق المرج والسلام وزهراء مدينة نصر ونهاية بالتجمع الخامس.

ورصدت غرفة العمليات استقرار الحالة المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طرق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - راس غارب - الغردقة، وسفاجا - القصير، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والعلمين الصحراوي، والساحلي الدولي، وبلبيس - والعاشر من رمضان.

كما أفادت المصادر باستقرار الحالة المرورية على محاور وكباري الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تستقر الحالة المرورية على كوبري الساحل وكوبري إمبابة بالاتجاهين، كذلك محور 15 مايو وكوبري 6 أكتوبر، لا سيما السيولة المرورية على كوبري قصر النيل والجلاء وعباس والجامعة.

ودعمت الإدارة العامة للمرور، الطرق والمحاور الرئيسية بسيارات الإغاثة المرورية ووحدات المرور للتدخل في الأماكن التى تزيد فيها أحجام الكثافات إن وجدت، مناشدة قائدي السيارات الاتصال على أرقام 01221110000، للإغاثة المرورية أو عند التعرض للحوادث والطوارئ على الطرق والمحاور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيولة تامة.. النشرة المرورية الصباحية على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

النشرة المرورية الصباحية على الطرق الصحراوية والرئيسية

النشرة المرورية على الطرق الصحراوية.. وحالة الطريق الدائري

الطريق زحمة شوية.. اعرف حالة الطرق الصحراوية والدائري

الحالة المرورية على الطرق الصحراوية والطريق الدائري

غلق مطلع 15 مايو وحادث على الدائري.. تعرف على أماكن الزحمة والتحويلات المرورية

ترشيحاتنا

فنان أردني: الأم المصرية عملة نادرة مافيش منها

كل التحية لأبطال حرب الكورونا .. ديبالا يوجه رسالة للأطباء والممرضين

خليك في بيتك وإحنا معاك.. أطباء البحيرة ينشرون أرقام هواتفهم في مبادرة ضد كورونا|خدمات

روحاني يكشف عن موعد اختفاء كورونا من إيران

مشهد مخيف.. أم وطفلها يختفيان عن أنظار المارة بالشارع في لمح البصر.. فيديو

الصين: 7 وفيات ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت أبيض.. منة عرفة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس