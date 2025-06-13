بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

نقلت قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح موسم الحج هذا العام، واصفا إياه بـ”الاستثنائي والتاريخي”.

وقال السديس، في تصريح لقناة (الإخبارية) السعودية، إن موسم حج هذا العام حقق نجاحا استثنائيا ومبهرا لم يحدث منذ 40 عاما” موجها في الوقت ذاته رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الجهود التي بذلت في خدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة وقاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن ولي العهد السعودي أشرف بنفسه على نجاح موسم الحج لهذا العام، مشددا على أن هناك تطورا ملحوظا في جميع القطاعات المختلفة أثناء موسم الحج.

وأوضح السديس أن الخطة التشغيلية المقدمة من قطاع رئاسة الشؤون الدينية حققت رضا قاصدي بنسبة 90%، لافتا إلى أن هناك استعدادات مكثفة في السعودية لنجاح موسم الحج القادم.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أعلن فيه الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نجاح حج هذا العام أمنيا وصحيا وخدميا، مؤكدا البدء على الفور في التحضير لموسم العام المقبل.