كنا عايزين نجمع معجبين.. حبس 4 شباب روعوا المواطنين بسبب التيك توك

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس 4 شباب، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإسقاط المارة فى الشوارع والسخرية منهم وتصويرهم ونشر الفيديو على موقع "تيك توك".





وقال محمد كاريكا المتهم الأول إنه يقطن بمنطقة المقطم وفى أحد الأيام كان يشاهد برامج التوك توك برفقة أصدقائه "كرم ع"، و"عبدالرحمن م و"، "محمود ع"، وجاءت لهم فكرة عمل برنامج تيك توك فقاموا باستقلال 2 موتوسيكل وكانوا يقومون بإسقاط المارة فى الشوارع وتصويرهم فيديوهات ونشرها على التيك توك فكانوا يسقطون المارة فى الشوارع بعد الاقتراب منهم بالموتوسيكل ويقومون بتركيب موسيقى مضحكة على كل فيديو.





وأضاف المتهم أن الهدف كان الهزار وتكوين" فانز" على برنامج التيك توك.





وقال باقى المتهمون إنهم ارتكبوا تلك الواقعة عدة مرات وكانوا ينشرون تلك الفيديوهات للحصول على أكبر قدر من المشاهدة.





تعود تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الفيديوهات تظهر قيام أربعة أشخاص باستقلال دراجتين بخاريتين، وقيام أحدهم بإسقاط أحد المارة أرضًا عن طريق عرقلته بالقدم، وقيام آخر بالتصوير ونشر المقطع مصحوبًا بتعليقات ساخرة.



