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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

أخلى مطار القاهرة الدولي، نحو أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد، كانت موجودة داخل مخازن الجمارك بمطار القاهرة الدولي تحديدا ضمن متروكات شركة الميناء وشركة مصر للطيران، حيث تم نقل جميعا إلى مخازن جمارك 6 أكتوبر.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وتوجيهات رئيس الوزراء ووزير المالية أحمد كجوك بضرورة الاستمرار في السعي نحو التخلص من الحقائب والطرود المتكدسة بالمخازن، وبتعليمات نائب وزير المالية شريف الكيلاني ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي اثناء زيارتهما التفقدية لمطار القاهرة.

قام الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والمشرف علي اعمال اللجنة المشكلة بقرار نائب وزير المالية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٥ برئاسة أيمن شملول مدير عام جمارك الوديعة بمبني الركاب رقم ١ و معه خالد مصطفى مدير ادارة الشئون الفنية بجمارك مبنى ٣، بالدعوة لاجتماع تنسيقي تحت رئاسة المحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ضم مسئولي الجهات المعنية للإعداد والتجهيز لنقل تلك الحقائب والطرود المتكدسة في مخازن كل من متروكات شركة الميناء وشركة مصر للطيران اولا الي مخازن جمارك ٦ اكتوبر ثم الي مخازن كل من ميناء الاسكندرية وجمارك مطروح.

قام "موسى " بدعم اللجنة بمجموعة كبيرة من العاملين بالادارات الصباحية بالادارة المركزية من كل مباني المطار للعمل بها بالإضافة الي عملهم الاساسي بإداراتهم الاصلية وهم محمد جميل ، ممدوح عبد الرؤوف مديري الادارات وكل من صبري محمود ، محمد امبابي ، احمد ابو زيد ، عماد هلال ، محمد سامي ، احمد امين ، حسن شرف ، باسم جوده ، محمد عاطف ، محمود حنفي ، مصطفي الخولي ، احمد حسن بيومي رؤساء الاقسام ومآمير الجمرك،

وبالاشتراك مع ناصر عميره مدير عام البيوع الجمركيّة رئيس لجنة الاستلام بالقرار ٢٦ لسنة ٢٠٢٥ ومستور ابو ثلاث معاون رئيس مصلحة الجمارك ورئيس لجنة الاستلام رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٥ وأمناء المخازن والعهد من جمارك الاسكندرية ومطروح محمد يسري وعمرو الشيال.

وأسفرت جهودهم جميعا عن: اولا : عن نقل حوالي ٤٦٢٩ حقيبة وطردا الى مخازن جمرك ٦ اكتوبر حملت على ثماني سيارات نقل محرزة وفي حراسة رجال الشرطة خلال يومي عمل متتاليين وخزنت بالفعل في مخازن ٦ اكتوبر لحين فرزها وتثمينها وبيعها لصالح الخزانة العامة.

ثانيا: نقل حوالي ٦٣٦٥ حقيبة وطردا الى كل من مخازن جمرك ميناء الإسكندرية وجمارك مطروح، حملت علي ١٤ سيارة نقل تم تحريزها وفي حراسة الشرطة خلال يوم كامل في تواجد ومجهود كبير من معاون رئيس المصلحة. ليتم بذلك افراغ جميع مخازن متروكات شركة ميناء القاهرة الجوي المخزنة من شهور بل سنوات طويلة حتى شهر مايو المنقضي.

كما تم افراغ جزء وعدد ليس بالقليل من مخازن متروكات شركة مصر للطيران، وجار الاعداد لإخلائها بالكامل لحين توفر مساحات تخزينية اخري خارج مطار القاهرة.

إلى جانب استمرار أعمال اللجنة رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٤ برئاسة كل من أيمن شملول و خالد مصطفى في استلام وفحص وتحرير استمارات المعاينة والتثمين وإرسالها للبيوع الجمركية لإجراء المزادات بالاشتراك مع الادارة المركزية للمبيعات الحكومية.

مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة مصلحة الجمارك رئيس الوزراء مصر للطيران

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