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أخبار البلد

انفوجراف.. كيف ترسل تبرعًا لمواجهة فيروس كورونا .. اعرف أرقام الحساب

السبت 21/مارس/2020 - 04:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود مطاوع
نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف بأرقام حسابات و رسائل التبرعات لصندوق تحيا مصر لمواجه فيروس كورونا .

وكان قد صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم  تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد بأن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود:

CBEGEGCXXXX
اسم الحساب:
صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات

وأشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية.
انفوجراف.. كيف ترسل تبرعًا لمواجهة فيروس كورونا .. اعرف أرقام الحساب
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