انفوجراف.. كيف ترسل تبرعًا لمواجهة فيروس كورونا .. اعرف أرقام الحساب

نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف بأرقام حسابات و رسائل التبرعات لصندوق تحيا مصر لمواجه فيروس كورونا .





وكان قد صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد بأن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود:





CBEGEGCXXXX

اسم الحساب:

صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات



