محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في بنها

قاد اللواء عبد الحميد الهجان،محافظ القليوبية اليوم حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين والمواقف العشوائية بمنطقة الرياح التوفيقي وعزبة السوق.





كما قام الهجان يرافقه الأجهزة التنفيذية لمجلس ومدينه بنها بقيادة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم حاليا بأعمال رئيس مدينه بنها بإزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين الذين يتسببون في إشغال الطريق وسرقة التيار الكهربائي.





جاء ذلك بالتنسيق مع شرطة الكهرباء للقيام بحملة للتفتيش علي الوصلات الكهربائية العشوائية وغير المرخصة والتنبيه بعدم إصدار إيصالات ممارسة لأي بائع غير حاصل على ترخيص بالنشاط.





وقال المحافظ ان الحملات تأتى بهدف إعادة الإنضباط للشارع بالقليوبية، والقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التي تتسبب في التكدس المروري بالإضافة لضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الأمني بالمنطقة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بمدينة بنها والحفاظ في ذات الوقت على صحة المواطنين .

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