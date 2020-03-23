شاهد.. قس يبكي أثناء الصلاة بسبب وباء كورونا





ظهر في الفيديو بكاء القس بحرقة أثناء الصلاة بسبب خلو الكنيسة من المصلين و طلبه منهم أن يصلوا في بيوتهم خوفا عليهم من انتشار وباء الكورونا بينهم بسبب التجمعات.





تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو ، و شعر الجميع بالحزن البالغ بسبب بكاء القس، وجاءت كل التعليقات تدعو من الله مسلمين وأقباط حتى يرفع البلاء و ويزيح مرض الكورونا عن العالم لعودة الحياة لطبيعتها .





جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أعلنت إغلاق دور العبادة المسيحية و الإسلامية حرصا على حياة المواطنين في مصر و خوفا من تفشي وباء كورونا في التجمعات.

















تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب كاهن داخل إحدى الكنائس \أثناء الصلاة وهو يبكي لما وصلت له الكنيسة من حال بسبب وباء الكورونا.