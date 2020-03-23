AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. قس يبكي أثناء الصلاة بسبب وباء كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:23 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
Advertisements
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب كاهن داخل إحدى الكنائس \أثناء الصلاة وهو يبكي لما وصلت له الكنيسة من حال بسبب وباء الكورونا. 

ظهر في الفيديو بكاء القس بحرقة أثناء الصلاة بسبب خلو الكنيسة من المصلين و طلبه منهم أن يصلوا في بيوتهم خوفا عليهم من انتشار وباء الكورونا بينهم بسبب التجمعات. 

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو ، و شعر الجميع بالحزن البالغ بسبب بكاء القس، وجاءت كل التعليقات تدعو من الله مسلمين وأقباط حتى يرفع البلاء و ويزيح مرض الكورونا عن العالم لعودة الحياة لطبيعتها . 

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أعلنت إغلاق دور العبادة المسيحية و الإسلامية حرصا على حياة المواطنين في مصر و خوفا من تفشي وباء كورونا في التجمعات. 




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكنيسة تتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة كورونا.. مطالبة المصلين باستخدام غطاء الرأس الشخصي واستخدام أكواب بلاستيكية لمرة واحدة عقب التناول.. والإنجيلية تلغي أنشطتها في المنيا وأسيوط

بعد الزفاف بساعات.. عريس يدخل في نوبة بكاء بسبب والدته.. صور

مشهد هز مشاعر المسلمين.. الحرم المكي فارغ والإمام يبكي بحرقة.. ومكافحة الإشاعات تكشف الحقيقة.. فيديو

حضروا بصورهم وغابت أجسادهم.. قسيس يفاجئ المصلين بطلب غريب بعد قرار إغلاق الكنائس.. صور

بسبب كورونا.. إمام المسجد النبوي يبكي خلال خطبة الجمعة.. ويوصي المسلمين: اجعلوا بيوتكم قبلة

الأذان والأجراس.. إيقاف مؤقت لإنقاذ الأرواح.. تعليق الصلاة بالمساجد والأزهر والكنائس لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

دعاء الرسول في الصباح.. ٩ أدوية ربانية تكفيك هموم الدنيا والآخرة

الصحة تكشف المحافظات التي أصبحت خالية من فيروس كورونا.. فيديو

وفاة اللواء اركان حرب شفيع عبد الحليم بفيروس كورونا .. والجيش ينعيه

تايلاند تسجل ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

مصابو كورونا ملقون على الأرض .. لقطات مسربة من داخل مستشفى بريطانية .. شاهد

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين.. والدولار يحتفظ بمكاسبه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة ومبهجة .. 10 صور تكشف عن إطلالات هيا الشعيبي

خلي بالك من جوزك.. فيروس كورونا يزيد معدلات الطلاق

لقطة مؤثرة.. كورونا يحرم مسنًا من معانقة حفيده حديث الولادة