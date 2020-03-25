مجهود جبار.. شاهد ما يحدث في السعودية أثناء حظر التجول

تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لقوات الأمن السعودية، في أثناء وجودها في الشارع ليلا؛ لحفظ الأمن وتعقيم الشوارع.

ووفقاً للمقطع الذي نشرته قناة "العربية "ظهرت خلاله جهود رجال الأمن في حفظ الأمن والسلام والهدوء في الشوارع، وتعقيم ورش الأماكن العامة بالمطهرات للوقاية من فيروس كورونا.





استغل رجال فترة حظر التجوال في السعودية لتعقيم الشوارع ضد فيروس كورونا، حيث تكون كل المنشآت العام خالية ولا توجد أي سيارات أو أشخاص يعرقلون عملية التطهير.





جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، قررت فرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا وفرض العزل الصحي على المواطنين للحفاظ على حياتهم.



