يهدد البشرية كلها.. الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية للتصدي لـ كورونا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جيوتيريش، أن فيروس كورونا يهدد البشرية برمتها، لافتا إلى أنه تسبب بالكثير من التداعيات على مستوى العالم.









وأعلن جيوتيريش، أن الأمم المتحدة أطلقت خطة إنسانية للتصدي لفيروس كورونا، مضيفا أن هذا الوقت للتحالف ضده.









وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم بعد تسجيل 41.712 ألف حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووصل عدد المصابين بالفيروس التاجي حتى صباح اليوم الأربعاء الـ25 من مارس، 424.114 ألف مصاب، بينما وصلت أعداد الوفاة حول العالم إلى 18.930 ألف حالة وفاة، بحسب ما ذكر Worldometers.









وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي، إلا أن أعداد الشفاء أيضا في تزايد مستمر، وتماثل حتى الآن 109.179 مصابًا للشفاء، من جميع أنحاء العالم.